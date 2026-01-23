12-18 Ocak haftasında dijital platformlarda en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde yönetmenliğini Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul’un yaptığı, İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yavuz Turgul imzalı ‘Ayrılık da Sevdaya Dâhil’, liderliği ele geçirdi. Film kategorisinde Matt Damon ile Ben Affleck’i bir araya getiren aksiyon filmi ‘The Rip’, platformdaki açılışını ilk sırada yaptı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, liderliğini sürdürdü. Film kategorisindeyse sinemalarda 500 bini aşkın seyirciye ulaşan ‘Siccin 8’, iki basamak yükselerek liderliğe yükseldi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Sekizinci Aile’, zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise ‘Zootropolis: Hayvanlar Şehri’ liderliği bırakmadı.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, açılışını zirvede yaptı. Film kategorisinde Cillian Murphy’nin başrolünde yer aldığı dönem filmi ‘Small Things Like These’, platforma zirveden girdi.

Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız

Geçen gün Kadıköy Boa Sahne’de tiyatroseverlerle buluşan ‘Hepimiz Sustuğumuz Yerden Yaralıyız’ oyununu izledim.

Yazar Deniz Bulut’un kaleme aldığı, Tuğçe Tanış’ın yönettiği Asmalı Sahne imzalı oyunun kadrosunda Can Yılmaz, Dilek Uluer, Güneş Sayın ve Ezgi Yılmaz bulunuyor. ‘Ben senden susmayı öğrendim anne’ sloganıyla öne çıkan oyun, aile ve sevgi kavramını sorguluyor. Can Yılmaz’ın etkileyici performansı, Dilek Uluer’in sahnede devleşip oyunu âdeta yaşattığı, Güneş Sayın’ın renk kattığı, Ezgi Yılmaz’ın kısa sahnesi olmasına rağmen başarılı oyunculuğu alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Zihninin oyunlarına inat unutmayan bir anne, kendi gerçeğinden vazgeçmeyen bir çocuk ve arada kalan âşık bir kadın. Özenle kurulmuş bir masa, mis gibi anne köfteleri, eski albümler, çiçekler, şarkılar, anılar… Her şey bir arada olabilmek ve bir arada kalabilmek için. Tüm sustuklarımıza rağmen… Gidin, izleyin. 60 dakikanızı ayırmaya değecek.

‘Fırtına Kız’ın vizyon yolculuğu başlıyor

Aile baskısına karşı yeşil sahalarda yükselen bir kadın hikâyesini anlatan ‘Fırtına Kız’, 30 Ocak’ta vizyona girecek. Yapımcılığını Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği AKC Sinema TV imzalı Diyarbakır’da çekilen film, erkek egemen sayılan futbolu, tutkuyla mücadele eden bir kadının gözünden anlatarak spor ve kadın mücadelesi temalı filmlere güçlü bir soluk getiriyor.

Başrolünde Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz’ün yer aldığı filmde ayrıca Burcu Kara, Can Bartu Aslan, Kemal Uçar, Nebil Sayın, Duygu Paracıkoğlu, Mehmet Ali Kaptanlar, Murat Tatlı, Timur Ölkebaş ve Cem Cücenoğlu bulunuyor.

Spor yorumcusu ve yazar Haluk Kesim’in hikâyesinden uyarlanan filmin senaryosunu Eser Ali Bilen yazarken filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan yer alıyor.