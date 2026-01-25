Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Youssef En-Nesyri, bugün oynanacak Göztepe maçının kadrosuna alındı.

Ayrılığı beklenen En-Nesyri, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. - Resim : 1

Faslı golcü, Afrika Uluslar Kupası sonrası takıma katıldı ve Avrupa’dan gelen tekliflere rağmen forma giymeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik AsllaniFenerbahçe'de En-Nesyri yerine forvet transferi: Fisnik AsllaniSpor

Tedesco'nun Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmadığı da aktarılmıştı. Fenerbahçe'de, Faslı forvet yerine, Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani ismi düşünülüyor.

Juventus ve Sevilla ile adı anılan 28 yaşındaki forvetin sahadaki performansı, transfer kararını etkileyebilir. Maç saat 20:00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.