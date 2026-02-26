atv’nin büyük umutlarla başlayan dizisi ‘Aynı Yağmur Altında’, gelecek için umut verici sonuçlar alamadı. Reytinglere istediği gibi başlayamayan dizinin günü değişti.

İlk 3 bölümü Pazartesi akşamları yayınlanan ve ‘Uzak Şehir’ ile ‘Cennetin Çocukları’ karşısında tutunamayan dizi, 1 Mart’tan itibaren Pazar günleri ekranlara gelecek. Peki, ‘Aynı Yağmur Altında’ yeni gününde reytinglerde ne yapar? Uzun yıllardır izleyicisiyle buluşan ‘Teşkilat’, yayına başladığı haftadan itibaren istikrarlı gidişatını sürdüren ‘Sahtekârlar’ ve geçen sezona göre reytinglerde daha iyi performans sergileyen ‘Survivor’ ile rekabet halinde olacak. İşi kolay değil. Gün değişikliği yarar mı? Ben pek yarayacağını düşünmüyorum ama sürpriz olursa da şaşırmam.

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, Londra’dan İstanbul’a uzanan etkileyici bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Öykü Gürman’dan ‘Yürekli Olmalıydık’

Öykü Gürman, yeni şarkısı ‘Yürekli Olmalıydık’ı Pasaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Tural Toğrul’a ait şarkının düzenlemesini Güngör Kahraman yapmış. Şarkıya Cengizhan Uluocak’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Öykü Gürman, ‘Yürekli Olmalıydık’ ile geç kalınmış duyguların ve cesaret edilemeyen itirafların izini sürüyor. Gururun aşktan ağır bastığı anlara ayna tutan şarkı, sanatçının güçlü ve samimi yorumuyla dinleyiciyi derinden yakalıyor.

Ramazan’ın manevî sesi İstanbul’da

Ramazan ruhu, ay boyunca şehrin farklı noktalarında İBB Orkestra tarafından düzenlenen bir konser dizisi tüm İstanbul’a yayılıyor.

‘İstanbul Bestekârları’, ‘Ramazan İlahileri’, ‘Yunus Emre İlahileri’, ‘Aşk-ı İlahi’, ‘Anadolu Tasavvuf Ezgileri’ ve ‘Mehteranla İstanbul’da Ramazan’ programlarından oluşan 31 konserlik seride, İBB Mehteranı ve İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu sahne alıyor. Konserler, Üsküdar ve Bağcılar Ramazan çadırlarının yanı sıra Artİstanbul Feshane, Sıbyan Mektebi ve İBB’nin kültür merkezlerinde gerçekleşiyor.

Konserler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na (İBB Kültür) bağlı İBB Orkestra tarafından ücretsiz veriliyor.