ATV'de yayınlanan ve Hülya Avşar'ın da başrolde yer aldığı "Aynı Yağmur Altında" isimli dizi, bir sahne ile gündeme oturdu.

Misafire giden bir Müslüman ailenin yemekte kendilerine 'domuz eti' sunulmasına yönelik sahne tartışamalara neden oldu.

Dizinin yapımcısı Baba Yapım, konuya ilişkin açıklama yaptı.

'İNANCIMIZI KAMÇILADI'

Yapımcı açıklamada "Dizimizin bağlamından koparılarak manipüle edilen bir sahnesi üzerinden yürütülen tartışmalar azmimizi kırmamış; bilakis, birbirimizin hassasiyetlerine sahip çıkarak aynı yağmurun altında yürüme inancımızı kamçılamıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Aynı Yağmur Altında" dizimizin sosyal medyada manipüle edilen sofra sahnesi, inanç veya yaşam tarzı çatışması değil, kibir ile nezaket arasındaki kadim savaşın modern bir tasviridir.

Bağlamından kopartılmamıs haliyle söz konusu sahne tasarımı, iddia edildiğin tam aksine kutuplaştırıcı değil, toplumsal mutabakata ve ortak ahlakın önemini gösteriyor.

Kurgulan o sofra da bir ayrıştırma alanı değil; aksine, en keskin fikir ayrılıklarının bile evrensel değerler karşısında nasıl silinebileceğinin göstergesidir. Sahnenin gücünde nobranlığa / nezaketsizliğe verilen tepkinin 'karşı taraftan' ziyade, bizzat o kaba tutumu sergileyen karakterin ailesinden gelmesindedir.

Karakterlerimizin sergilendiği bu erdemli duruş kutuplaşmanın panzehirinin, kendi içimizdeki yanılşa "dur" diyebilme cesareti olduğunu imler.

Bu durum, ahlakın ve saygının hiç bir ideolojik kalıba sığmayacak kadar büyük, hiç bir kimliğe hapsedilemeyecek kadar evrensel bir tutum olduğunun da kanıtıdır.

Baba Yapım olarak insan insana yapan değerlerin, suni gündemlerden çok daha köklü ve sarsılmaz olduğuna inanıyoruz.

Dizimizin başlangıcından kopartılarak manipüle edilen bu sahnesi üzerine yürütülen tartışmalar azmimizi kırmamış, bilakis, birliğimizin hassasiyetlerine sahip çıkarak aynı yağmurun altında yürüme inancımızı kamçılamıştır.

Bilyor ve inanıyoruz ki rüzgâr ne yandan eserse essin, aynı yağmurun altında ıslananların sigınacağı tek liman, birbirlere duydukları sarsılmaz saygıdır."