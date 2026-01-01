Türkiye, yeni yılda iki farklı mevsimi bir arada yaşıyor. Yurdun bir kısmı karla boğuşurken, sahillerde vatandaşlar ve turistler denizin keyfini çıkarttı.

FETHİYE'DE TURİSTLER DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTTI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Hayvan Yardım ve Destek derneği, yardıma muhtaç çocuklar ve sahipsiz hayvanlar için yeni yılın ilk gününde düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

BODRUM'DA VATANDAŞLAR VE TURİSTLER PLAJLARI DOLDURDU

Hava sıcaklığının 7, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Yahşi plajlarını doldurdu.

ŞANLIURFA'DA KAR YAĞIŞI ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

Şanlıurfa'da kar yağışı, hem çocukları hem de yetişkinleri sevindirdi. Çocuklar kartopu oynarken, gençler müzik eşliğinde halay çekti. Yıllardır bu kadar kar yağmadığını belirten vatandaşlar, kardan adam yaparak ve sokaklarda eğlenerek

İki farklı mevsimin aynı anda yaşanması sosyal medyadaki vatandaşlar tarafından "Coğrafi zenginlik" olarak yorumlandı.