Tarsus Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen törende Sarıpınar ailesinden kardeşler aynı nikah yapıp, birbirlerine şahitlik etti. Aileden Ahmet Can Sarıpınar (31), Hayriye Ateş'le, kız kardeş Ayşe Sarıpınar (28) ise Çağlar Keskin'le evlilik kararı aldı. Bunun üzerine iki kardeş nikah tarihlerini ileriye dönük bir anı kalması için aynı güne kararlaştırdı. Çiftler aynı günde evlenmenin yanı sıra birbirlerinin nikah şahitliğini de yaptı. İlk önce Ayşe Sarıpınar ve Çağlar Keskin'in ardından da Ahmet Can Sarıpınar ve Hayriye Ateş'in nikahı kıyıldı. Çiftler bir birinin nikahına şahitlik etti.

"BİZ ONLARIN ŞAHİDİYİZ, ONLAR BİZİM ŞAHİDİMİZ"

Çok mutlu olduğunu belirten kardeşlerden Ahmet Can Sarıpınar, Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ilki inşallah gerçekleştirdiklerini söyledi. Sarıpınar,"Aynı zamanda nikah kıymamız da yetmiyormuş gibi biz onların şahidiyiz, onlar da bizim şahidimiz olacak. Bu mutluluğumuz birbirimize daha teselli, daha daimi mutluluk vermesi umuduyla, inşallah onu bekliyoruz" dedi.

Mutluklarını dile getiren Ayşe Sarıpınar ise "Ahmet Can Sarıpınar'ın kız kardeşiyim. Bu güzel kararı beraber aldık, ileriye dönük bir hatıra olarak kalmasını çok istedik. Bizim için de enteresan ve güzel bir anı olarak kalacak" diye konuştu.

Damat Çağlar Keskin'de, "Normalde nikahta iki aile birleşir, şu an üç aileyi birleştireceğiz. Bu güzel günü beraber kutlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"BİR İLK GERÇEKLEŞTİ, GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Evlendirme memuru Kadir Somer ise, "Dünya genelinde evlilik oranlarında düşüş var ama biz Tarsus'ta çifter çifter nikah akdi gerçekleştiriyoruz. Tarsus'ta bir ilk gerçekleşti. Gerçekten çok mutluyuz. İki kardeş aynı anda nikah akitleri gerçekleşti ve birbirlerine şahitlik yaptılar. Ben öncelikle Tarsus Belediye Başkanımız Ali Boltaç olmak üzere Tarsus Belediyesi ailesi olarak çiftlerimizin evliliklerinin hayırlı, kolay ve bereketli geçmesini diliyor, bu birlikteliğin çiftlerimize ve ailelerine hayırlar vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Temennimiz şudur, bir heves değil, bir nefes olsun. Heves yorar, nefes yaşatır. İnşallah birliktelikleri, bu samimiyetleri sonsuza kadar devam etsin" şeklinde konuştu.

Somer, nikahları kıymasının ardından cüzdanları gelinlere verdi.