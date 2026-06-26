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Kaynak: AA

Çankırı Belediyesi’nin, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde inşa ettirdiği yeni nikah salonu, düzenlenen resmi açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, modern nikah salonunun yaklaşık 15 milyon lira maliyetle hayata geçirildiğini belirtti. Salonun tüm teknik ve fiziki ihtiyaçları eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlandığını vurgulayan Esen, evlendirme memurluğunun da bu ay itibarıyla yeni binasında hizmet vermeye başladığını müjdeledi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, yeni salonda ilk nikahlar kıyıldı. Aynı gün dünyaevine giren Aleyna Nur Gökmen ile İrem Erarslan isimli iki kuzen, birbirlerinin nikah şahitliğini yaparak salondakilere unutulmaz bir an yaşattı. Törende Aleyna Nur Gökmen hayatını Kadir Kabalı ile birleştirirken, İrem Erarslan ise Ahmet Ceylan ile mutluluğa "evet" dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, iki kuzenin aynı gün evlenmesi ve birbirlerine şahitlik etmesinin nadir görülen bir tesadüf olduğunu belirtti. Esen, yeni nikah salonunun ilk gününde böyle anlamlı ve duygusal bir ana tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek genç çiftlere ömür boyu mutluluklar diledi.