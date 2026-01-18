İstanbul’un çağdaş sanat sahnesinde ekoloji, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ele alan çarpıcı bir sergi izleyiciyle buluşuyor. C.A.M. Galeri, 10 Ocak – 1 Mart tarihleri arasında “Aynı Gökyüzünün Altında” başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide, Handan Akarsu, Ayşe Bezenmiş, Peter Hristoff, Seldem Kargı, Dieter Mammel ve Merve Yenigeldi gibi farklı kuşaklardan sanatçıların yapıtları bir araya geliyor.

“Aynı Gökyüzünün Altında”, modern toplumun ekolojik krizle yüzleşmesini, doğa ile insan arasındaki kırılmayı ve bu kopuşun birey ve toplum üzerindeki etkilerini görünür kılmayı hedefliyor. Sanatçılar, eserlerinde tüketim kültürünün yol açtığı çevresel tahribatı, ekosistemin bozulmasını ve insan merkezli bakışın yarattığı adaletsizlikleri sorguluyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca seyretmeye değil, düşünmeye, empati kurmaya ve yeniden bağ kurmaya davet eden bir anlatı kuruyor.

Her yapıt, insanın içinde yaşadığı çevreden bağımsız olmadığını hatırlatırken, doğanın parçalanmasının insanın kendi varoluşuna da zarar verdiğini vurguluyor. Sergi, ekolojik düşünceyle sanatsal ifadeyi buluşturan seçkisiyle bu sezonun en önemli çağdaş sanat duraklarından biri olarak öne çıkıyor.