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Kaynak: Haber Merkezi

Günlük hayatta birden fazla işi aynı anda yapmak çoğu zaman hızlı ve üretken olmanın göstergesi olarak görülüyor. Ancak nörobilimciler ve bilişsel psikologlara göre insan beyni, aynı anda iki karmaşık işe tam anlamıyla odaklanmıyor.

Bunun yerine beyin, dikkatini hızlı biçimde bir işten diğerine geçiriyor. Bu geçişler sırasında önceki işle ilgili düşüncelerin zihinde kalmaya devam etmesi ise "dikkat kalıntısı" olarak adlandırılıyor.

HATA ORANI ARTABİLİYOR

Multitasking sırasında ortaya çıkan yoğun zihinsel efor, kısa vadede işlerin daha hızlı tamamlandığı hissini yaratabiliyor. Ancak metinde aktarılan araştırmalara göre birden fazla işle aynı anda ilgilenen kişilerde hata oranı yükselirken, yaratıcı problem çözme becerileri de olumsuz etkilenebiliyor.

Uzmanlar, verimliliği artırmak için sürekli işler arasında geçiş yapmak yerine, dikkatin tek bir noktada toplandığı "derin çalışma" seanslarına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor.