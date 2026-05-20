Türkiye’de uzun zamandır hemen herkesin üzerinde uzlaşabildiği çok az konu kaldı. Ama galiba bir konuda geniş bir mutabakat var: Memnuniyet hissi giderek azalıyor. Eğitim sisteminden şikâyet eden başka bir kesim, televizyon yayınlarının toplumsal dokuyu aşındırdığını düşünen başka bir kesim, ekonominin artık gündelik hayatı taşınamaz hâle getirdiğini söyleyen milyonlarca insan… Bunların üzerine sokak şiddeti, ferdi cinnet vakaları, çete görüntüleri, sosyal medyaya düşen dehşet görüntüleri ekleniyor.

Bir ülkenin ruh hâlini anlamak için bazen uzun akademik analizlere ihtiyaç yoktur. Akşam haber bültenlerine bakmak yeterlidir. Bir tarafta geçim derdi, diğer tarafta yozlaşma tartışmaları… Bir yanda gençlerin umutsuzluğu, öte yanda aile kurumunun çözülmesine dair kaygılar… Ve bütün bunların ortasında hâlâ iktidar partisi anketlerde ya birinci ya da ikinci parti çıkabiliyor.

İşte asıl soru burada başlıyor.

Nasıl oluyor da 24 yıllık bir iktidar, bütün bu ağır tabloya rağmen hâlâ “yeniden başlayabilme” umudunu seçmene satabiliyor?

Ve daha önemlisi: Eğer bu başarıysa, bunun karşısındaki 24 yıllık muhalefetin hiçbir mesuliyeti yok mu?

Türkiye’de siyaset uzun zamandır tuhaf bir kolaycılığın içine sıkıştı. İktidarın her başarısı “devlet gücü”, her seçim sonucu “manipülasyon”, her toplumsal eğilim “cahil seçmen” açıklamasıyla geçiştiriliyor. Böyle olunca muhalefet kendi muhasebesini yapma ihtiyacı da hissetmiyor. Çünkü sürekli olarak kaybedilen seçimlerin sorumlusu hep başka bir yerde aranıyor.

Oysa siyaset biraz da sonuç işidir.

24 yıldır aynı iktidar karşısında seçim kaybeden bir muhalefetin, artık sadece iktidarı değil kendisini de sorgulaması gerekmez mi?

Muhalefet uzun yıllardır topluma bir gelecek tahayyülü sunmak yerine daha çok “iktidar karşıtlığı” üzerinden siyaset üretiyor. Bu ise bir süre sonra seçmende garip bir duygu oluşturuyor: “Tamam, mevcut durum kötü olabilir ama yerine ne gelecek?” sorusu cevapsız kalıyor.

İktidar tam da bu boşlukta nefes alıyor.

Çünkü iktidarın en büyük siyasi avantajı artık başarı hikâyesi anlatabilmesi değil; karşısındaki alternatife dair güvensizlik oluşturabilmesi.

Bugün sokakta birçok insan ekonomik sıkıntılardan şikâyet ediyor ama aynı insanlara seçim sorulduğunda bir kısmı yine dönüp mevcut iktidara yöneliyor. Bunun sebebi yalnızca sadakat değil. Bir bölümü gerçekten alternatif göremiyor. Daha doğrusu alternatifin ülkeyi daha iyi yöneteceğine inanmıyor.

Muhalefet ise bu noktada seçmeni suçlamayı tercih ediyor.

“Nasıl hâlâ oy veriyorlar?” cümlesi, son yılların en yaygın politik reflekslerinden biri hâline geldi. Oysa seçmeni küçümseyerek seçim kazanılabilseydi, Türkiye’de iktidar çoktan değişmiş olurdu.

Seçmen bazen öfkeyle değil korkuyla oy verir. Bazen heyecanla değil alışkanlıkla hareket eder. Bazen değişim istemesine rağmen belirsizlikten ürker. Siyasetin görevi de tam burada başlar zaten: Güven vermek.

Muhalefetin uzun yıllardır en büyük problemi tam da bu güven meselesi oldu.

Bir gün milliyetçi, ertesi gün tamamen zıt bir çizgide görünen söylemler… Birbirine yıllarca en ağır ithamları yönelten siyasi aktörlerin birkaç ay sonra aynı masaya oturması… İlkesel tartışmalar yerine yalnızca “Erdoğan karşıtlığı” etrafında şekillenen ittifaklar…

Bütün bunlar seçmenin zihninde güçlü bir alternatif hissi oluşturmuyor. Tam tersine, “Bunlar yalnızca kazanmak için bir aradalar” düşüncesini büyütüyor.

İktidar ise tam bu noktada kendi başarısızlıklarını bile yeniden paketlemeyi başarıyor.

Ekonomi kötü mü? “Dış saldırılar var.”

Eğitim sistemi mi tartışılıyor? “Daha iyisini yapmak için mücadele ediyoruz.”

Toplumsal yozlaşma mı eleştiriliyor? “Biz de bundan rahatsızız.”

Yani iktidar, ortaya çıkan her sorunun hem faili hem de çözüm arayanı gibi davranabiliyor. Daha ilginci, toplumun önemli bir bölümü de buna inanabiliyor. Çünkü karşı tarafta daha ikna edici bir hikâye göremiyor.

Belki de Türkiye siyasetinin en ironik tarafı burada yatıyor.

24 yıllık iktidar hâlâ “yeni başlangıç” vaadinde bulunabiliyor ama 24 yıllık muhalefet hâlâ “hazır alternatif” görüntüsü veremiyor.

Bu durum sadece iktidarın gücünü değil, muhalefetin zaafını da gösteriyor.

Üstelik mesele artık yalnızca seçim kazanmak değil. Toplumun psikolojisi de aşınıyor. İnsanlar sürekli kriz hissiyle yaşamaya alışıyor. Şiddet görüntüleri sıradanlaşıyor. Ahlaki çözülme tartışmaları gündelik rutine dönüşüyor. Gençlerin geleceğe dair heyecanı azalıyor. Aile yapısı üzerine yapılan tartışmalar bile artık kültürel bir savaşın parçası hâline geliyor.

Bütün bunlara rağmen siyasetin önemli kısmı hâlâ slogan üretmekle meşgul.

İktidar, her eleştiriyi “beka meselesi”ne bağlayarak savunma hattı kuruyor. Muhalefet ise çoğu zaman sosyal medya alkışlarını gerçek toplum desteği zannediyor.

Oysa Türkiye’nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey slogan değil, ciddiyet.

İnsanlar artık sadece öfkeli değil; yorgun. Sürekli kriz atmosferi içinde yaşamaktan yorulmuş durumdalar. Bu yüzden seçmen radikal sıçramalardan çekiniyor. Muhalefetin bunu anlaması gerekiyor.

Çünkü seçmen yalnızca “mevcut iktidar kötü” cümlesini duymak istemiyor. Yerine neyin geleceğini, nasıl bir düzen kurulacağını, ekonominin nasıl toparlanacağını, eğitim sisteminin nasıl düzeltileceğini, toplumsal çürümenin nasıl durdurulacağını da duymak istiyor.

Ve belki de en önemlisi, bunu söyleyenlerin gerçekten buna inanıp inanmadığını görmek istiyor.

Bugün gelinen noktada iktidarın 24 yıllık yorgunluğu kadar, muhalefetin 24 yıllık başarısızlık alışkanlığı da konuşulmalı.

Çünkü demokratik sistemlerde uzun süreli iktidarlar kadar, uzun süreli etkisiz muhalefetler de bir problemdir.

Bir ülkede iktidar değişmiyorsa bunun sebebi yalnızca güçlü iktidar olmayabilir. Bazen asıl mesele, toplumun karşı tarafta ikna edici bir irade görememesidir.

Belki de Türkiye siyasetinin en acı gerçeği budur:

İktidarın hataları büyüdükçe muhalefetin otomatik olarak güçleneceği sanıldı.

Ama siyaset boşluk kaldırmıyor.

Ve seçmen, bazen memnun olmadığı iktidarı değiştirmenin riskini, mevcut sıkıntılardan daha büyük görebiliyor.