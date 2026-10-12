Kaynak: ANKA

Gezi Parkı davasından hükümlü Tayfun Kahraman, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında verdiği ikinci hak ihlali ve yeniden yargılama kararına ilişkin açıklamada bulundu. Kararın gerekçesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yaşanan gelişmeleri avukatları aracılığıyla takip ettiğini belirten Kahraman, yeniden mahkeme karşısına çıkma talebini yineledi.

"MASUMİYETİMİ KANITLAMA HAKKIMA KAVUŞMAYI BEKLİYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, AYM'nin kararın uygulanmasına ilişkin üst yazıyı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini duyurdu.

Kahraman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden yargılanmamın önünün açılmasını ve masumiyetimi mahkeme huzurunda kanıtlama hakkıma kavuşmayı bekliyorum."

Yaşanan gelişmeleri cezaevindeki koşulların elverdiği ölçüde avukatlarıyla takip ettiğini belirten Kahraman, adalet arayışına destek verenlere teşekkür etti.

AYM İKİNCİ KEZ İHLAL KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, ilk hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine Kahraman'ın yaptığı ikinci bireysel başvuruyu 2 Nisan 2026'da karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle yeniden hak ihlali ve yargılamanın yenilenmesi kararı vermişti. Kararın gerekçesi ise 6 Ekim 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

FETİ YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da AYM'nin kararına ilişkin değerlendirmesinde, yeniden yargılama kararının uygulanması gerektiğini vurgulamıştı.

Yıldız, "Yargılanmanın yenilenmesine karar verdi, yani hak ihlali kararı verdi ve ‘yargılamanın yenilenmesi gerekir’ dedi, bunun tartışılacak bir tarafı yok" ifadelerini kullanmıştı.

KAHRAMAN'IN PAYLAŞTIĞI AYM YAZISI

Sayı: 2025/57667

Konu: Karar Bildirimi

Tarih: 08/10/2026

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Anayasa Mahkemesinin 2/4/2026 tarihli ve 2025/57667 sayılı kararı ekte gönderilmiştir. Bu ihlal kararına istinaden yapılacak yeniden yargılama/soruşturma işlemlerine ait yeni esas/soruşturma numarasının verilmesi hâlinde bu numaranın bildirilmesi, önceki esas/soruşturma numarası üzerinden yeniden yargılama/soruşturma yapılması durumunda ise bu husus açıkça belirtilerek Mahkememizin Kararlar Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi, 6216 sayılı Kanun'un yargı kararlarından kaynaklı ihlallerin giderilmesi için yeniden yargılama yapılmasını düzenleyen 50. maddesinin 2. fıkrası hükmünü yorumladığı yerleşik içtihadında; bireysel başvuru ihlal kararlarına bağlı olarak yapılması gereken yeniden yargılamanın ilgili usul kanunlarında yer alan (5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu) yargılamanın yenilenmesi kurumlarından farklı olduğunu, bu doğrultuda ihlal kararının gönderildiği mahkemenin yeniden yargılama sebebinin varlığını kabul hususunda herhangi bir takdir yetkisi bulunmadığını belirtmektedir. Buna ek olarak Anayasa Mahkemesince yargılamanın yenilenmesine hükmedilen hâllerde derece mahkemesinin yeniden yargılamaya karar vermesi için lehine ihlal kararı verilenin ya da ilgili başka kişi veya kişilerin talepte bulunması gerekmediği, derece mahkemesinin Anayasa Mahkemesi kararı kendisine ulaşır ulaşmaz -ilgili usul kanunlarında düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kurumundan farklı olarak- taraflarca başvuru yapılmasını beklemeksizin yeniden yargılama yapmak yükümlülüğünün olduğu söz konusu kararlarda vurgulanmaktadır (örnek olarak bkz. Aligül Alkaya ve diğerleri (2), B. No: 2016/12506, 7/11/2019, §§ 57-58; Şenol Özdemir, B. No: 2018/14133, 11/5/2023, § 58; Murat Beydili [GK], B. No: 2019/14642, 17/6/2021, § 83).

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tuğçe TAKCI

Genel Sekreter Yardımcısı