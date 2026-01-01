AYM, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını öngören suçlarda sanığın 5 yıl denetime tabi tutularak süre sonunda suçu işlememiş gibi sayılması şeklinde uygulanan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) ilişkin yasal düzenlemenin iptaline karar verdi.

Sanığın belirli bir süre suç işlemediği takdirde hiç suç işlememiş sayılmasının cezanın caydırıcılık etkisini yok ettiği savunuldu.

AYM, iptal kararını bu düzenlemenin Anayasa’nın 17. maddesinde yer alan devletin usul yükümlülüklerine aykırı olduğuna kanaat getirerek aldığı vurgulandı.

Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararında, HAGB uygulamasının kişiler hakkında "fiili bir cezasızlık imkanı" yarattığını ifade ederek söz konusu maddenin faillere işledikleri suçlara orantılı cezalar verilmesi ilkesinin zedelediğini dile getirdi. Düzenlemenin hukuk devletindeki "ceza" adaletiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

HAGB’nin iptaline hükmeden AYM, kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.