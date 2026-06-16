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Kaynak: Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM)'nin Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Cumhurbaşkanına yatırımlar için ek teşvik belirleme yetkisi veren düzenlemeyi iptal etmesi, siyaset ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

7419 sayılı kanunda yer alan düzenlemeyi inceleyen AYM, Cumhurbaşkanına verilen ek teşvik belirleme yetkisinin sınırlarının açık şekilde belirlenmediğini tespit etti.

CHP: YETKİ ÇERÇEVESİZ VE ÖNGÖRÜLEMEZ

CHP’nin başvurusunda, düzenlemenin herhangi bir somut ölçüt ya da çerçeve içermeden Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verdiği savunuldu. Bu durumun keyfî uygulamalara yol açabileceği, yatırımcılar arasında eşitsizlik yaratabileceği ve hukuki öngörülebilirliği ortadan kaldırabileceği ifade edildi.

Başvuruda ayrıca, bu yetkinin mülkiyet hakkı ve teşebbüs özgürlüğü üzerinde doğrudan etkili olabileceği, ancak Anayasa’da açık bir dayanağının bulunmadığı öne sürüldü.

AYM: KAPSAM VE ŞARTLAR BELİRSİZ

Anayasa Mahkemesi kararında, düzenlemenin yeni teşviklerin kapsamı, şartları ve uygulanma esasları konusunda herhangi bir netlik içermediğine dikkat çekildi. Yatırımcıların bu teşviklerden hangi koşullarda yararlanabileceğinin öngörülemez olduğu belirtildi.

Yüksek Mahkeme, temel ilke ve esasları açık, net ve anlaşılır şekilde belirlenmeden Cumhurbaşkanına böyle bir yetki verilmesinin hukuki belirlilik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Bu gerekçelerle AYM, söz konusu düzenlemenin iptaline karar verdi.