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Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK kapsamında çalışma izni iptal edilen bir öğretmenin başvurusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Yaklaşık üç yıl boyunca mesleğini icra edemeyen öğretmenin uğradığı zararların yalnızca 5 bin liralık tazminatla karşılanamayacağını belirten Mahkeme, hak ihlali kararı verdi.

Başvurucunun çalışma izni, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında iptal edilmişti. Daha sonra açtığı davayı kazanan öğretmen yeniden görevine dönerken, mesleğinden uzak kaldığı dönem nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Ancak yerel mahkemeler toplamda 5 bin lira tazminata hükmetti.

GELİR KAYBI DİKKATE ALINMADI

AYM kararında, öğretmenin yaklaşık üç yıl boyunca çalışamaması nedeniyle önemli bir gelir kaybına uğradığına dikkat çekildi. İdarenin hukuka aykırı işlemi nedeniyle oluşan bu zararın sembolik bir tazminatla giderilemeyeceği vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, gelir kaybının karşılanmamasının mülkiyet hakkının ihlali anlamına geldiğini belirterek, yerel mahkemelerin yeterli giderim sağlamadığı sonucuna ulaştı.

MESLEĞİNİ YAPAMAMASI DA İHLAL SAYILDI

Kararda yalnızca maddi kayıplar değil, başvurucunun mesleki hayatında yaşadığı olumsuzluklar da değerlendirildi. Uzun süre öğretmenlik yapamayan kişinin mesleki kimliği ve kariyeri üzerinde ciddi etkiler oluştuğu ifade edildi.

AYM, yaklaşık üç yıl boyunca mesleki faaliyetlerini sürdüremeyen başvurucunun özel hayata saygı hakkının da ihlal edildiğine hükmetti.

İhlalin sonuçlarının giderilmesi amacıyla dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Karar, benzer durumdaki KHK mağdurları açısından emsal niteliğinde değerlendirilirken, gelir kaybı ve mesleki zararların daha kapsamlı ele alınması gerektiğine işaret etti.