Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun 30. maddesini iptal etti. Karara göre, disiplin cezalarının hangi fiile hangi yaptırımı getireceği yeterince açık ve net belirtilmediği için maddede hukuki belirlilik ilkesine aykırılık bulunduğu değerlendirildi.

Maddede, hangi disiplin fiiline (suçuna) hangi cezanın (yaptırımın) uygulanacağı yeterince açık, net ve belirli bir şekilde belirtilmemiş. Bu durum, hukuki belirlilik ilkesine (Anayasa'nın 2. maddesi) aykırılık oluşturuyor. Eczacılar, hangi somut davranışlarının hangi cezayı getireceğini önceden öngöremiyor; fiil-ceza arasında yeterli bağlantı ve orantı kurulmamış. Daha önce benzer gerekçelerle 2021'de de aynı madde iptal edilmişti.

Ardından 1 Temmuz 2022'de 7417 sayılı Kanun'la madde yeniden düzenlenmişti. Ancak AYM, yeni düzenlemede de aynı sorunların devam ettiğini tespit etti ve iptal yoluna gitti.

KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İptal hükmü, Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 6 ay sonra (yani yaklaşık Eylül 2026 civarı) geçerli olacak. Bu süre zarfında yasal boşluk oluşmaması için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Ancak bu cezaların hangi fiile uygulanacağı somut ve öngörülebilir şekilde tanımlanmadığı için iptal edildi.

Eczacı odalarının Haysiyet Divanlarının disiplin yetkisi kullandığı bu düzenleme, belirsizlik nedeniyle Anayasa'ya aykırı bulundu. Karar eczacı meslektaşları ve odaları açısından disiplin süreçlerinde daha net kurallar getirilmesini zorunlu kılıyor.