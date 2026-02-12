Ankara 18. Aile Mahkemesi, baktığı bir davada 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Söz konusu düzenlemede, boşanma sebeplerinden biriyle açılan davanın reddedilmesi ve kararın kesinleşmesinden itibaren bir yıl geçmesine rağmen ortak hayatın yeniden kurulamaması halinde, evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılacağı ve eşlerden birinin talebi üzerine boşanmaya karar verileceği hükme bağlanıyor.

YÜKSEK MAHKEME’DEN RET KARARI

Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi. Yüksek Mahkeme, boşanma davasının reddinden sonra bir yıllık sürenin geçmesi ve ortak hayatın yeniden kurulamaması şartına dayalı boşanma hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.