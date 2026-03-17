Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve partinin siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

BENZERLİK TAŞIDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Resmi Gazete’nin 17 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre; başvuruda Adalet Partisi ambleminin Demokrat Parti amblemiyle benzerlik taşıdığı ve seçmen nezdinde karışıklığa yol açabileceği ileri sürüldü.

Mahkeme incelemesinde, Demokrat Parti ambleminin kırmızı zemin üzerinde beyaz çizgili bir at figüründen oluştuğunu, Adalet Partisi ambleminde ise sarı zemin üzerinde şahlanan kırmızı at figürünün yer aldığını belirtti. AYM, iki parti amblemi arasında bazı benzerlikler bulunmakla birlikte bunların seçmen nezdinde karıştırılmaya yol açacak nitelikte olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Kararda, siyasi partilerin amblem ve simgelerinin seçmen nezdinde yanıltıcı veya karıştırılmaya neden olacak düzeyde benzer olmaması gerektiği belirtilerek, yapılan inceleme sonucunda Adalet Partisi ambleminin Demokrat Parti amblemiyle iltibas yaratacak ölçüde benzer olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

Bu gerekçelerle Adalet Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve partinin siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi reddedildi.