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Kaynak: Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, YENİ Parti’nin ismine yönelik başvuruyu 29 Eylül tarihli (bugün) gündeminde görüştü.

AYM, gerçekleştirdiği görüşmenin ardından YENİ Parti’nin de görüşünün alınmasına karar verdi. Parti, konuya ilişkin savunmasını sunması için 30 günlük süreye sahip olacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AYM’ye sunulan dosyada, YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ncı maddesine aykırı olduğu öne sürülüyor. Başvuruda, söz konusu isim ve rumuzun hükümsüz sayılması ve partinin siyasi partiler sicilinden çıkarılması talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, iki partinin isimlerinin benzer olduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Başsavcılık, isimlerin karışıklığa yol açabileceği anlamındaki "iltibas" gerekçesiyle YENİ Parti'ye isim değişikliğine gitmesi yönünde bildirimde bulunarak 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. YENİ Parti'nin bu süre içerisinde isim değişikliğine gitmemesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti.

AYM'nin resmi gündeminde dosya, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırılığı iddiasıyla hükümsüzlüğü ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebi olarak yer aldı.