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Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yer alan ve Sakarya Nehri'nin doğduğu nokta olarak bilinen Sakaryabaşı'nda tüplü dalış yaptı. Berraklığı ve turkuaz mavisi rengiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken doğal güzellikte gerçekleştirilen dalış dikkat çekti.

Bozkırın ortasında adeta bir vahayı andıran Sakaryabaşı, eşsiz su altı görüntüleri ve doğal yapısıyla Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alıyor. Doç. Dr. Metin Kıratlı da bölgede düzenlenen etkinlik kapsamında tüplü dalış yaparak Sakaryabaşı'nın su altı güzelliklerini deneyimledi.

Dalış programının tamamlanmasının ardından Kıratlı'ya etkinliğe katılım anısına belge takdim edildi. Sakaryabaşı, her yıl doğa ve dalış tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında bulunuyor.