Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre CHP; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak konuyu yüksek yargıya taşımıştı. Başvuruda şu iddialar öne sürülmüştü:

Düzenlemenin kamu yararı taşımadığı, Küçük yerleşim yerlerinde nüfus kaybını hızlandıracağı,

Dinamik nüfus verilerine dayanarak idari yapıda ani değişiklikler yapılmasının "hukuki güvenlik" ilkesiyle bağdaşmadığı.

AYM KARARI: KURAL AÇIK, NET VE ANLAŞILIR

İptal talebini görüşen Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa’nın 123. maddesiyle çelişmediğine hükmetti. Kararın gerekçesinde, belediyelerin kurulması veya tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasının anayasal bir yetki olduğu vurgulandı.

Mahkeme, düzenlemenin kapsamının hukuk devleti ilkelerine uygun olarak "açık ve anlaşılır" bir şekilde belirlendiğini ifade etti.

SEÇMEN İRADESİ VE HİZMET VERİMLİLİĞİ VURGUSU

Kararda öne çıkan diğer önemli noktalar ise şunlar oldu:

Belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılsa dahi, yöre halkının beş yıllık görev süresi için ortaya koyduğu iradenin dönem sonuna kadar geçerli kalacağı belirtildi. Dönüşüm sonrası vatandaşların köy organlarını seçmek için haklarını kullanmaya devam edebilecekleri aktarıldı.

Düzenlemenin asıl amacının "daha etkin ve verimli bir kamusal hizmet sağlamak" olduğu, bu durumun kanun koyucunun takdir yetkisi dahilinde bulunduğu kaydedildi.

AYM'nin kararıyla birlikte, nüfus kriterini karşılayamayan belediyelerin ilk mahalli idareler seçimlerinden itibaren köy statüsüne geçmesinin önündeki hukuki engel kalkmış oldu.