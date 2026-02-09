İktidar, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yaklaşmaması sonrası müdahale de bulundu. 20 bin TL’ye en düşük emekli aylığı getirildi. Ancak rakam 30 bin TL’yi aşan açlık sınırının altında kalması tepki çekmişti.

CHP, AYM'YE BAŞVURMUŞTU

CHP ise en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin "milyonlarca emekliyi ilgilendirdiğini, artışın yetersiz olduğunu, tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyinin belirlemesi gerektiğini" belirterek, düzenlemenin, Anayasa'nın "insanca yaşam hakkı", "eşitlik", "hukuk devleti" ilkelerine aykırı olduğu öne sürerek, Anayasa Mahkemesi (AYM)’ye başvurmuştu.

İLK İNCELEME 12 ŞUBAT'TA

Yüksek Mahkeme, CHP'nin, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu Genel Kurul gündemine aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk incelemesini, 12 Şubat Perşembe günü yapacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yürürlüğünün durdurulması istemini, ilk inceleme aşamasında karara bağlayabileceği gibi esas incelemesinde de bu konuda karar verebilecek.