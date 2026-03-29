Vatandaşlara tanınan “Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru” hakkına yönelik veriler, Türkiye’de giderek artan hak ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yüksek Mahkeme’nin 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki ihlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımı iktidarın toplum üzerindeki baskıcı tutumunu giderek artırdığı şeklinde yorumlandı.

AYM'den on binlerce ihlal kararı arasında, vatandaşın Anayasal haklarına yönelik engelleyici uygulamalar da var.

ANAYASAL HAKLARA ENGEL

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AYM’nin 84 bin 519 hak ihlali kararında 56 bin 443 ihlal kararı ile en çok, “Makul sürede yargılanma hakkı” konulu ihlal kararları dikkat çekti. Adil yargılanma hakkının ihlali konulu karar sayısı ise 8 bin 765 karar ile ikinci sırada yer aldı.

İfade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle alınan kararların sayısı da hayli fazla. İfade özgürlüğünün ihlali yönünde 4 bin 896 adet, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali yönünde ise bin 747 yüksek yargı kararına imza atıldı.

AYM’den çıkan 84 bin 519 hak ve özgürlük ihlali kararlarından bazılarının türlere göre dağılımının sıralaması şöyle:

• Kötü muamele yasağı: Bin 183

• Yaşam hakkı: 329

• Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Bin 747

• İfade özgürlüğü: 4 bin 896

• Sendika hakkı: 441

• Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı: Bin 225

GAZETECİLER CEZAEVİNDE

Gazeteciler, Türkiye'de ifade özgürlüğüne yönelik baskının öncelikli hedefi arasında yer alıyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye’de çok sayıda gazeteci ve medya çalışanı tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde.

AYM'nin, “Hak ihlali” tespitiyle 2018-2025 döneminde karar verdiği tazminat tutarı da 445,5 milyon TL'ye ulaştı.