Anayasa Mahkemesi’nin 64. kuruluş yıl dönümünde konuşan Kadir Özkaya, yargı mensuplarının sadece mevzuata değil, vicdana ve ahlaka bağlı kalması gerektiğini belirtti. Adaletin tesisinde hamasete, husumete ve kayırmacılığa yer olmadığını hatırlattı.

"BİR YANI NUR, BİR YANI NAR"

Hakimlik ve savcılık mesleğini “bir tarafı nur, bir tarafı nar” olarak tanımlayan Özkaya, yargı mensuplarının verdikleri kararlarla değerlendirileceğini söyledi. Kişisel beklenti ve kaygıların doğruluğu gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

Özkaya’nın yargı dünyasında yankı uyandıran o sözleri:

“Üzerlerinde kul hakkı olmamalıdır. Kul hakkı çok önemlidir. İbadetle affolmaz. Dolayısıyla 1 gram helalin yıllarca peşinden koşmalı, meccanen 1 ton haram gelecek olsa ona sırtını çevirmelidirler. Kul hakkı ile Allah’ın huzuruna gitmekten daha korkunç bir şey olmadığını hiç hatırdan çıkarmamalıdırlar.”

AYM’DE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Başkan Özkaya, teknolojik dönüşüme de değinerek Eylül 2026 itibarıyla bireysel başvuruların özetlenmesi ve kategorize edilmesi aşamasında yapay zekanın devreye alınacağını müjdeledi. Mahkemenin uluslararası alanda 32 ülke ile işbirliği içinde olduğunu ve evrensel hukuk normlarını esas aldığını belirtti.