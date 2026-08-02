Denizli ve Muğla kırsalında sessiz sedasız hayata geçirilen mikorizal meşe bahçeleri, Türk tarımında ezber bozan bir ihracat hamlesine dönüştü.
Aylık 250 bin lira kazandırıyor: Beyaz elmasın dev hasadı başladı
Ege’nin meşe ormanlarında kurulan mikorizal bahçelerde Türkiye’nin ilk Beyaz Trüf hasadı başladı. Eğitimli lagotto köpekleriyle topraktan çıkarılan ve kilosu 4 bin avroyu bulan "Beyaz Elmas", hassas lojistik ağlarıyla doğrudan Avrupa’daki lüks restoranların mutfaklarına ihraç ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en nadir ve pahalı mantar türü olarak kabul edilen Tuber magnatum, yani Beyaz Trüf, Ege’nin özel iklim ve toprak yapısına uyum sağladı. Fidan dikiminden itibaren yıllar süren titiz bir bekleyişin ardından gerçekleşen ilk büyük rekolte, hem üreticisinin hem de bölge ekonomisinin yüzünü güldürüyor.
TOPRAĞIN GİZLİ HAZİNESİNE KÖPEKLİ HARVEST
Toprak altında 10 ila 30 santimetre derinlikte yetişen ve dışarıdan gözle görülmesi imkânsız olan bu değerli mantarlar için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir çalışma başlıyor. Özel olarak eğitilmiş Lagotto Romagnolo cinsi dedektör köpeklerin koku takibiyle yerleri tespit edilen trüfler, toprağa ve mantar dokusuna zarar vermeyen özel çapa aletleriyle tek tek çıkarılıyor.
Hassas terazilerde gramajlanan ürünler, tazeliğini ve kendine has aromatik kokusunu kaybetmemesi amacıyla soğuk zincirli vakumlu muhafazalara alınarak aynı gün hava kargo ile Avrupa merkezli gastronomi devlerine sevk ediliyor.
YÜKSEK YATIRIM VE MİLYONLUK GETİRİ DENGESİ
Bu yüksek katma değerli tarım modelinde maliyet ve kazanç dengesi sıradan ürünlerden çok farklı bir seyir izliyor. Yaklaşık 10 dönümlük bir Beyaz Trüf meşeliği kurmanın başlangıç maliyeti; özel mikorizalı fidan tedariği, damlama sulama altyapısı, arazi çit güvenliği ve yetişkin eğitimli köpek giderleriyle birlikte ortalama 35.000 ile 45.000 Avro (yaklaşık 1.3 - 1.7 milyon TL) arasında değişiyor.
Ağaçların olgunlaşıp tam verime geçtiği 6. yıldan itibaren 10 dönümlük alandan yıllık ortalama 15 ila 25 kilogram arası Beyaz Trüf elde ediliyor. Kilosu 4.000 Avro’dan alıcı bulan bu rekolte, yıllık 60.000 ile 100.000 Avro arası bir brüt gelir kapısı açıyor. Yıllık işletme ve bakım masrafları düşüldüğünde, bahçe sahibine aylık ortalama 4.000 ile 6.500 Avro (yaklaşık 150.000 - 250.000 TL) net kazanç bırakarak yatırımını kısa sürede amorti ediyor.
AVRUPA GURMELERİNİN YENİ ROTASI TÜRKİYE
Dünya pazarında İtalya ve Fransa’nın tekelinde görülen trüf ticareti, Türkiye’de üretilen yüksek kaliteli mikorizalı ürünlerle yeni bir boyut kazanıyor. İhracatçılar, Ege bölgesinin mikroklima özelliklerinin Beyaz Trüf’ün aroma yoğunluğunu artırdığını ve Avrupa pazarında Türk trüfüne olan talebin her geçen gün katlandığını belirtiyor. Doğrudan döviz girdisi sağlayan bu model, lüks gastronomi zincirinde Türkiye'yi stratejik bir tedarikçi konumuna yükseltiyor.