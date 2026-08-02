Aylık 250 bin lira kazandırıyor: Beyaz elmasın dev hasadı başladı

Dünyanın en nadir ve pahalı mantar türü olarak kabul edilen Tuber magnatum, yani Beyaz Trüf, Ege’nin özel iklim ve toprak yapısına uyum sağladı. Fidan dikiminden itibaren yıllar süren titiz bir bekleyişin ardından gerçekleşen ilk büyük rekolte, hem üreticisinin hem de bölge ekonomisinin yüzünü güldürüyor.