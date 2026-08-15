Aylık 175 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Yüksek maaşa rağmen eleman bulamıyorlar

Günümüz iş dünyasında ham verinin en değerli sermayeye dönüşmesi, teknoloji sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ve buna bağlı olarak elde edilen gelirleri rekor seviyelere taşıdı. Şirketlerin karar alma süreçlerini tamamen veri odaklı hale getirmesiyle birlikte, bu verilerin altyapısını kuran ve işleyen veri mühendisliği mesleği Türkiye’de ve küresel ölçekte en çok kazandıran iş kollarından biri haline geldi.