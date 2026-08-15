Günümüz iş dünyasında ham verinin en değerli sermayeye dönüşmesi, teknoloji sektöründeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını ve buna bağlı olarak elde edilen gelirleri rekor seviyelere taşıdı. Şirketlerin karar alma süreçlerini tamamen veri odaklı hale getirmesiyle birlikte, bu verilerin altyapısını kuran ve işleyen veri mühendisliği mesleği Türkiye’de ve küresel ölçekte en çok kazandıran iş kollarından biri haline geldi.
Aylık 175 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Eleman bulmak zor
Yapay zeka ve büyük veri çağında şirketlerin en kritik stratejik kozu haline gelen veri mühendisliği, yüksek kazanç potansiyeliyle teknoloji sektörünün gözdesi oldu. Kıdemli uzmanların aylık net geliri 175 bin lira seviyesine ulaşıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle kıdemli seviyedeki uzmanlar için aylık 175 bin lira ve üzerindeki net kazançlar sektörde standart bir karşılık bulmaya başladı.
GÖRÜNMEYEN ALTYAPININ MİMARLARI
Veri mühendisleri, organizasyonların ürettiği devasa miktardaki ham veriyi toplayan, temizleyen, depolayan ve veri bilimcileri ile analistlerin kullanabileceği anlamlı yapılara dönüştüren teknik mimarlar olarak tanımlanıyor. Bir e-ticaret platformunun anlık işlem kayıtlarından, finans kuruluşlarının risk analiz sistemlerine kadar her alanda kesintisiz çalışan veri boru hatlarını (data pipelines) kurmak tamamen bu uzmanların sorumluluğunda yer alıyor. Sistemlerin çökmeden, yüksek güvenlikle ve milisaniyeler içinde çalışmasını sağlamak, şirketlerin doğrudan cirosunu etkilediği için mesleğin pazardaki değeri her geçen gün katlanıyor.
175 BİN LİRALIK GELİR BANDINA ULAŞMANIN ŞARTLARI
Sektör analizleri ve maaş verileri incelendiğinde, bir veri mühendisinin aylık 175 bin lira seviyesinde bir gelire ulaşabilmesi için belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.
Sektörde en az 7 ila 10 yıl arasında tecrübeye sahip olmak, büyük veri (Big Data) teknolojilerine hakimiyet, bulut mimarisi (AWS, Google Cloud, Azure) sertifikasyonları ve karmaşık veri tabanı yönetimindeki uzmanlık bu kazanç skalasının kapısını açıyor.
Ayrıca yurt dışı merkezli teknoloji devlerine Türkiye’den uzaktan (remote) hizmet veren veya büyük ölçekli finans, telekomünikasyon ve e-ticaret firmalarında kritik sorumluluk üstlenen kıdemli uzmanlar döviz bazlı veya dövize endeksli paketlerle bu rakamları rahatlıkla elde edebiliyor.
GELECEĞİN EN GÜVENLİ KARİYER ALANLARINDAN BİRİ
Yapay zeka modellerinin ve otonom sistemlerin hızla gelişmesi, bu sistemleri besleyecek kaliteli veri altyapılarına olan ihtiyacı artırıyor.
Nitelikli insan kaynağı arzının kısıtlı olması, şirketler arasındaki transfer rekabetini kızıştırırken, bu alandaman uzmanlaşan profesyoneller için yüksek gelir imkanlarının yanı sıra küresel kariyer kapılarını da ardına kadar açıyor.