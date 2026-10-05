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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi'nde yürütülen temel kazısı sırasında istinat duvarının yıkılması sonucu yolda göçük oluştu. Çevre binaların tahliye edilmesine yol açan ve haftalardır çözüm bekleyen tehlikeli alan, haberin gündeme gelmesi üzerine Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toprakla dolduruldu. Sorumlu müteahhit firma hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

GÖÇÜK KAPANSA DA MAĞDURİYET BİTMEDİ

Yapılan dolgu çalışmasına rağmen bölgedeki aksaklıkların devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, geçici çözümün sorunlarını çözmediğini dile getirdi. Aracını eve kadar götüremediğini ve çamurlu yolda yürümek zorunda kaldığını aktaran mahalle sakini Bekir Saygılı, yolların kapalı olması ve yağışlarla birlikte alanın balçığa dönüşmesi nedeniyle mağduriyetlerinin sürdüğünü ifade etti.