Fenerbahçe’nin Başakşehir FK’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Edson Alvarez uzun bir aranın ardından yeniden forma şansı buldu.

Deneyimli futbolcu, 90. dakikada Fred’in yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdiği anda bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan Edson Alvarez, top ayağına geldiğinde ıslıklarla protesto edildi. Maçın ardından sahada kalan Meksikalı oyuncuya tribünlerden gelen tepkilerin devam ettiği görüldü.

"SİZİ DUYAMIYORUM”

Bu sırada Edson Alvarez’in taraftarlara yönelik yaptığı bir el hareketi de kameralara yansıdı. Oyuncunun, tepkilere karşı “Sizi duyamıyorum” anlamına gelen bir jest yaptığı anlar dikkat çekti.