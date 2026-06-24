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Kaynak: AA

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevi için adının geçtiği süreçle ilgili açıklama yaptı.

Kocaman, kamuoyunda yer alan haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duyduğunu belirterek, sürecin Aziz Yıldırım'ın davetiyle başladığını ifade etti.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜK"

Aykut Kocaman, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs 2026 tarihinde başlayan süreçte Oğuz Çetin ile birlikte Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut kadro yapısı üzerine kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kocaman, çalışmaların uyumlu şekilde ilerlediğini dile getirdi.

"TELEFON GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN İLETİŞİM KESİLDİ"

Deneyimli teknik adam, teknik kadro değerlendirmeleri sırasında uzlaşı zemini arayışının sürdüğünü belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kocaman, "16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin ile yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesinin ardından ansızın iletişim kesildi. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberleri medya aracılığıyla öğrendim." dedi.

"TERCİHLERE SAYGI DUYUYORUM"

Başarı ve başarısızlıklarda en büyük payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, yönetimin kendi tercihlerini kullandığını belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve ekibine başarı dileyen tecrübeli çalıştırıcı, seçilmiş yönetimin kararlarına saygı duyduğunu ifade etti.

"KIRGINLIĞIM SEVGİMİN ÖNÜNE GEÇMEDİ"

Aykut Kocaman açıklamasının sonunda, Fenerbahçe'ye olan bağlılığının sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şahıslara olan kırgınlığım, Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."