Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, katıldığı A Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AYKUT KOCAMAN: 'BUNLAR ANTRENÖRLÜKLE MESAFEMİ AÇTI'

Teknik direktörlüğe neden uzun bir ara verdiğiyle ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı." dedi.

'YA FENERBAHÇE YA DA MİLLİ TAKIM'

Son döneminde Başakşehir'de oyuncularla ilişkilerinde de sıkıntı olduğuna değinen Kocaman, "Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.

Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim." ifadelerini kullandı.

AYKUT KOCAMAN: 'BİTMEYEN BİR AYKUT KOCAMAN DÜŞMANLIĞI VAR'

'Siz olsanız Sidiki Cherif ile ikinci yarıya başlar mıydınız?' şeklinde gelen soruya cevap veren Aykut Kocaman isminin sürekli olarak gündemde tartışma konusu olmasına isyan etti.

Adının sürekli sosyal medyada iddialara konu olmasına ilişkin konuşan Aykut Kocaman şunları söyledi:

"Benim sosyal medyam yok. Ancak bitmeyen bir Aykut Kocaman düşmanlığı var. Anladığım kadarıyla evden çıkmamı istemiyorlar. Yayına gelirken de karşılaştım. Gözümle görmedim ama gelen bilgiler bu yönde. Ben daha önce söylediğim her şeyin arkasındayım. Ne Fenerbahçe, ne Milli Takım için çabam olmadı. Fenerbahçe olarak beklentim sıfır. Kuracağım cümleler dönemsel olarak, ne oldu, ne olabilir." dedi.