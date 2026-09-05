İBB davası tutuklularından CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun, Türkiye'nin Erdoğdu'ya yatarından fazla hapiste tutulduğu gerekçesiyle tazminat ödeyeceğini ima etti. Torun "Parası neyse veririz diyorsunuz ama bizim kaybettiğimiz 1 saniyeyi bile geri veremezsiniz" dedi.

Tuba Torun'un paylaşımı şöyle:

Aykut Erdoğdu’yu salmaya korkuyorsanız almayacaktınız. Sonra işte böyle salamadıkça rezil olursunuz. Bu insanın dışarıda yapabileceklerini düşünüp de korktuğunuzdan 1 tane uydurma suçla sonsuza dek tutacak haliniz yok. Hep diyorum; iktidar Aykut Erdoğdu’nun kıymetini bizimkilerden daha çok biliyor. Suçsuz olduğunu da şimdiden ispatladı ama işinize gelmiyor. Bu suçtan Türkiye tarihinde en fazla 6 yıl ceza verildiği de sabit. Aykut gibi 16 ay tutuklu kalan da yoktur. Hatta hiçbir mali suçtan bu kadar tutuklu kalan yoktur. Kaldı ki Aziz İhsan Aktaş kararıyla kendinize emsal de yarattınız şimdiden; 6-7 yıl veriyorsunuz. Üstelik Aykut bakımından zincirleme suç hükümleri de uygulanmayacak. Yani ben diyorum ki; BU İNSAN ŞU AN 10 YILLIK HAPİS CEZASINI YATTI BİTİRDİ, İKİNCİ KEZ YATIYOR. Yani diyorum ki; BU İNSANA ŞİMDİDEN 7-8 AY BORÇLUSUNUZ. Anladık “Parası neyse veririz” diyorsunuz. Millete olan hapis borcunuzu yine milletin cebinden aldığınız parayla ödeyeceksiniz. Yani kamuyu bu bakımdan dahi zarara uğratacaksınız. Ama o da bizim çektiğimiz çilenin 1 saatini dahi karşılamayacak. Parayla özgürlük satın alamazsınız. Sizi zıvanadan çıkaran korkunuzla iktidarınızı sonsuza dek sürdüremezsiniz. Bu kadar veballe asla ihya olamazsınız. Bir an evvel dönün yanlışlarınızdan..