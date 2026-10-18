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Kaynak: Haber Merkezi

Belediyelere yönelik operasyon kapsamında tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

"BU YÜKÜ DAHA FAZLA TAŞIYAMAYACAĞIM"

İstifa kararını daha önce aldığını belirten Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"İstifa kararını 21 Mayıs 2026 tarihinde Genel Merkezimize polis girdiğinde aldım. Ancak ya Yargıtay kararıyla ya da Kurultay kararıyla durum değişebilir diye bugüne kadar bekledim. Ancak geldiğimiz noktada bu yükü daha fazla taşıyamayacağım."

Erdoğdu, aldığı karar nedeniyle tutukluluk süresinin uzaması ya da yeni suçlamalarla karşılaşmayı göze aldığını ifade ederek, tutuklu bulunan yol arkadaşlarına selam gönderdi.

Açıklamasında YENİ Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğdu, vatandaşlara partiye üye olma çağrısı yaptı. Parti yöneticilerinden ayrımcılık yapmadan çalışmalarını ve seçmen tabanını genişletmelerini istedi.

Erdoğdu, açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerine kolaylık ve başarı dileklerini iletti.