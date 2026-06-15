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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Evinin önünde saldırıya uğrayan Süleyman Saklar, elindeki nacakla ölümden döndü. Saldırgan ayı iki gün sonra ölü bulundu.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Cevizli Köyü Kışla Mahallesi’nde yaşanan ayı saldırısında ölümle burun buruna gelen Süleyman Saklar (60), verdiği yaşam mücadelesini kazandı. Evinin önünde hayvanlarıyla ilgilenirken ayının saldırısına uğrayan Saklar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen ayı ise olaydan iki gün sonra ölü olarak bulundu.

Bir Anda Ölümle Yüz Yüze Geldi

Olay, iki gün önce Cevizli Köyü Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin önünde bulunan hayvanlarının yanına giden Süleyman Saklar, yolun hemen alt kısmından çıkan ayının saldırısına uğradı.

Beklemediği bir anda kendisini ayıyla karşı karşıya bulan Saklar, büyük bir soğukkanlılık örneği göstererek elindeki nacakla kendisini savunmaya başladı. Ayının pençe darbeleriyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Saklar, yakınlarının da yardımıyla saldırıdan kurtulmayı başardı.

Canını Kurtarmak İçin Direndi

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Süleyman Saklar’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi.

Köy sakinleri, Saklar’ın herhangi bir av faaliyeti içerisinde olmadığını, tamamen evinin önünde bulunduğu sırada saldırıya uğradığını belirterek, verilen mücadelenin bir av mücadelesi değil, doğrudan hayatta kalma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Saldırgan Ayı Ölü Bulundu

Olayın ardından bölgede yapılan araştırmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen ayı ölü olarak bulundu. Ayının bulunması köyde ve çevre yerleşim yerlerinde büyük merak uyandırdı.

Ayının ölü bulunduğunu duyan çok sayıda vatandaş bölgeye giderek hem ayıyı görmek hem de olayın yaşandığı noktayı yerinde incelemek istedi. Olay yerinde bir araya gelen vatandaşlar, ayının büyüklüğünü görünce Süleyman Saklar’ın verdiği mücadelenin ne kadar zor şartlarda gerçekleştiğini daha iyi anladıklarını dile getirdi.

“Bu Bir Hayatta Kalma Hikâyesi”

Vatandaşlar, “Ayının büyüklüğünü görünce Süleyman amcanın nasıl kurtulduğuna daha çok şaşırdık. O anda verdiği mücadele tamamen canını kurtarmaya yönelikti. Allah yardım etmiş. Bugün hayatta olması büyük bir şans ve büyük bir mücadele örneğidir. İlçemizde her yıl bu ayı saldırılarında yaşamını yitiren, sakat kalan vatandaşlarımız var. Devletimizden bu konuya artık bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kapımıza kadar geliyor. Dışarı çıkmaya korkuyoruz. Gece komşudan komşuya bile gidemiyoruz. Mahallelerin içinde geziyor. Hatta evlerimizin kapılarını bile zorladığı zamanlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

Şavşat’ın Gündemindeki Olay

Şavşat’ta son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri haline gelen saldırı, yaban hayatı ile iç içe yaşayan köylerde karşılaşılabilecek tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir tarafta ölümle burun buruna gelen bir vatandaşın hayata tutunma mücadelesi, diğer tarafta saldırgan ayının ölü bulunması, olayın etkisini daha da artırdı. Cevizli Köyü’nde herkes şimdi sağlık durumu iyiye giden Süleyman Saklar’ın tamamen iyileşerek yeniden günlük yaşamına dönmesini bekliyor.