Artemis II mürettebatı, Ay’ın karanlık yüzünün yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti. Bu görüntüler, Ay’daki kraterlerin incelenmesinde tarihi bir eşik oluşturabilir.

Artemis II mürettebatı, Ay’ın uzak yüzünde iletişimin kesildiği 40 dakikalık kritik sürenin ardından Dünya’nın yeni bir “selfie”sini kaydetti. Ay’ın uzak yarımküresinden çekilen fotoğraflar, 1968’de Apollo 8 görevinin yakaladığı kareleri anımsatıyor.

Orion uzay aracı, Ay yüzeyine yaklaşık 6.000-7.000 kilometre mesafeden geçerek detaylı gözlem imkânı sağladı. Modern kameralar ve telefoto lensler sayesinde Ay’ın yüzey yapısı bugüne kadarki en net biçimde görüntülendi.

Astronotlar daha önce de Ay’ın karanlık yüzüne geçmişti, ancak bu görev teknolojik açıdan yeni bir eşik oluşturdu. Yüksek çözünürlüklü çekimler, kraterler ve yüzey şekillerinin bilimsel analizine katkı sunacak nitelikte.

Artemis II, NASA’nın Artemis programının ikinci görevi ve 1972’deki Apollo 17’den bu yana ilk mürettebatlı Ay görevi olarak tarihî öneme sahip. Görev, Orion uzay aracını ve Space Launch System (SLS) roketini insanlı olarak test etmek amacıyla tasarlandı. Temel amacı, Ay’ın etrafında dönüp Dünya’ya güvenli dönüşü gerçekleştirmek; iniş yapılmıyor, sadece uçuş (lunar flyby) yapılıyor.

Başlangıç ve Süre: Yaklaşık 10 günlük bir yolculuk. 1 Nisan 2026’da Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı (bazı teknik gecikmeler sonrası). Mürettebat, 6 Nisan 2026’da Ay’ın yakınından geçti ve Ay’ın karanlık yüzünü yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla kaydetti.

Uçuş Profili: Orion aracı, Ay yüzeyine yaklaşık 6.000-7.000 km mesafeden geçti. Bu, astronotların Ay’ın uzak yarımküresini yakından gözlemlemesini sağladı. İletişimin Dünya ile kesildiği yaklaşık 40 dakikalık kritik bir dönem yaşandı.

Amaçlar: Orion’un yaşam destek sistemlerini, navigasyonunu ve ısı kalkanını insanlı ortamda test etmek.

Gelecekteki iniş görevleri (özellikle Artemis III) için veri toplamak.

Bilimsel gözlemler: Ay yüzeyinin detaylı fotoğrafları, krater ve jeolojik yapıların incelenmesi.

İnsan faktörü: Uzun süreli derin uzay yolculuğunda astronotların performansı ve psikolojisi. Görev başarıyla devam ediyor; astronotlar şu anda dönüş hazırlığı yapıyor ve planlanan iniş (splashdown) 10 Nisan 2026’da Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşecek.

Artemis II’nin dört kişilik ekibi uluslararası bir ekip:

• Komutan Reid Wiseman (NASA): Deneyimli astronot ve deniz havacısı. Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yaptı. Artemis II’de genel komutayı üstleniyor.

• Pilot Victor Glover (NASA): Uzay istasyonunda uzun süreli görev yapmış, deneyimli pilot. Görevde Orion’un uçuş yönetiminden sorumlu.

• Görev Uzmanı Christina Koch (NASA): Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot rekorunu elinde bulunduruyor. Uzun süreli uzay uçuşu deneyimiyle yaşam destek sistemleri ve bilimsel gözlemlerde kritik rol oynuyor.

• Görev Uzmanı Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı - CSA): Kanada’nın ilk Ay astronotu. Görevde bilimsel deneyler ve uluslararası iş birliğini temsil ediyor.

Bu ekip, cinsiyet dengesi ve uluslararası katılım açısından da dikkat çekici; Artemis programının “ilk kadın ve ilk renkli astronotu Ay’a indirme” hedefini yansıtıyor.

Artemis programı, Ay’a sürdürülebilir insan varlığı kurmayı ve Mars’a hazırlık yapmayı amaçlıyor. Adımlar şöyle:

• Artemis I (2022): Mürettebatsız test uçuşu, Orion’un başarıyla Dünya’ya dönmesiyle tamamlandı.

• Artemis II: İlk mürettebatlı test (şu anki görev).

• Artemis III ve sonrası: Ay yüzeyine iniş (Güney Kutbu hedefleniyor), üs kurulması ve özel şirketler (SpaceX, Blue Origin vb.) ile iş birliği.

Artemis II, programın “güvenli dönüş” aşamasını doğrulamak için hayati. Başarısı, Artemis III’ün 2020’lerin sonundaki inişini mümkün kılacak.

Görev sırasında çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Ay’ın uzak yüzünü Apollo 8’den (1968) beri en net şekilde belgeledi. Modern kameralar ve lensler sayesinde kraterler, yüzey yapıları bilimsel analiz için büyük veri sağlıyor. Bu görüntüler, Ay jeolojisi, kaynak potansiyeli ve gelecek üs yer seçimlerinde kullanılacak.

Artemis II, yalnızca teknik bir test değil; insanlığın Ay’a dönüşünün sembolü. Uluslararası iş birliği (NASA + CSA + ESA + JAXA vb.), özel sektör katılımı ve uzun vadeli uzay keşfi açısından dönüm noktası niteliğinde.

Görevle ilgili canlı takip için NASA’nın resmi siteleri ve telemetri araçları önerilir. Başarıyla tamamlanması halinde, Artemis programı hız kazanacak ve 2020’lerin sonunda Ay’da kalıcı varlık hedefi daha da yaklaşacak.