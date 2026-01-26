Sosyal medyada son günlerde dolaşıma giren “Ay’ın 708 GB’lık görüntüsü paylaşıldı” iddiası merak uyandırdı. İlk bakışta NASA’nın dev bir dosya yayınladığı izlenimi oluşturan paylaşımın arkasında ise bir astrofotoğrafçının uzun süreli çalışması yer alıyor.

Astrofotoğrafçı, Ay’ın şimdiye kadar üretilmiş en detaylı görüntülerinden birini oluşturmak için yaklaşık 81 bin kare fotoğrafı bir araya getirdi. Binlerce görüntünün üst üste işlenmesiyle ortaya çıkan final mozaik, yüksek çözünürlüğüyle dikkat çekiyor.

Gündeme gelen “708 GB” ifadesi ise paylaşılan tek bir fotoğrafın boyutunu değil, projenin toplam ham veri miktarını anlatıyor. Bu büyüklük; çekim sırasında elde edilen videoları, binlerce kareyi ve görüntünün işlenme sürecinde kullanılan tüm dosyaları kapsıyor. Yani ortaya çıkan sonuç bir wallpaper dosyasından çok, dev bir veri arşivi niteliğinde.

Final görüntünün çözünürlüğü yaklaşık 159 megapiksel seviyesinde. Ay yüzeyindeki kraterler ve detaylar, profesyonel teleskoplarla yapılan uzun süreli bir birleştirme çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Bu proje aslında yeni değil; ilk olarak 2024–2025 döneminde paylaşılmış olsa da son günlerde sosyal medyada yeniden viral hale gelerek tekrar gündeme taşındı. Görüntü, Ay fotoğrafçılığına meraklı kullanıcılar tarafından “şimdiye kadarki en net çalışmalardan biri” olarak yorumlanıyor.