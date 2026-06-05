Düzce’nin Yığılca ilçesinde gezintiye çıkan 2 kardeş, yolda anne ayı ve yavruları ile karşılaştı. İki şahıs araçlarında ilerlerken anne ayı ve yavrularına seslendiler. Ayı ve yavrular sesleri duyunca ayağa kalkarak tepki verdiler ve daha sonra ormanlık alanda kayboldular.

Yığılca ilçesi Geriş köyünde yaşanan olayda Muhammet ve Ramazan Özçelik kardeşler, gezintiye çıktıkları sırada yolda anne ayı ile iki yavrusunu gördüler.

'KORKMA DEVAM ET'

Şahıslardan biri 'ayı kardeş diye’ seslendi. Diğer ise ‘Korkma devam et’ dedi ve gülüşmeler başladı. Daha sonra şahıslar ‘Yavrularını da al diyerek’ ayıya tekrar seslendiler.

Ayılar ise kendilerine seslenen vatandaşları fark ederek ayağa kalktılar ve hızla ormanlık alanda kayboldular.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı. Vatandaşların ayılarla sohbeti gülümsetti yorumları geldi.