

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ

Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan ayı saldırısı bölgede endişe yarattı. Edinilen bilgilere göre, kırsal alanda bulunan bir ağıla giren ayı, burada bulunan büyükbaş hayvanlardan birine saldırarak telef etti.



Son dönemde özellikle yayla ve ormanlık alanlara yakın yerleşimlerde ayı vakalarının artış gösterdiği belirtilirken, vatandaşlar can ve mal güvenliği konusunda tedirginlik yaşıyor. Olayın ardından mahalle sakinleri yetkililerden önlem alınmasını talep etti.



Uzmanlar, yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanların yerleşim alanlarına inebildiğine dikkat çekerek, özellikle gece saatlerinde ağılların ve hayvan barınaklarının daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.



Yetkililer ise bölgede inceleme başlatıldığını ve benzer olayların önüne geçebilmek için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.



Vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer, özellikle yayla ve kırsal alanlarda yaşayanların gece saatlerinde dikkatli olmaları, hayvanlarını korunaklı alanlarda tutmaları ve şüpheli durumlarda ilgili birimlere haber vermeleri gerektiğini hatırlattı.