Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya’da gerçekleştirilen Nürburgring Dayanıklılık Serisi kapsamında sezonun ilk yarışı NLS 1’de başlayacak.

Almanya’daki Nürburgring pistinde düzenlenen bu dört saatlik dayanıklılık yarışı, aynı zamanda Nürburgring 24 Saat Yarışı öncesinde takımlar ve pilotlar için önemli bir hazırlık organizasyonu olarak görülüyor.

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) serisinde elde ettiği şampiyonlukla Türk motor sporlarında tarihi bir başarıya ulaşan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven’in yarışacağı NLS 1 mücadelesi, yarın TSİ 13.15’te başlayacak.