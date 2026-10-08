GT World Challenge Asya serisinde geçen hafta sonu Çin'deki Pekin Sokak Pisti'nde mücadele eden Red Bull sporcusu, 9-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Indy 8 Saat organizasyonunda yarışacak.
Güven, dünyanın önemli motor sporları merkezlerinden Indianapolis Motor Speedway'de gerçekleştirilecek organizasyonda GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde piste çıkacak.
32 numaralı otomobilin direksiyonunu Ayhancan Güven'in yanı sıra İtalyan pilot Riccardo Pera ve ABD'li sürücü Kyle Washington paylaşacak.
Milli sporcu, organizasyon kapsamında yarın TSİ 02.00'de antrenman seansında yer alacak. Güven, aynı gün TSİ 22.35'te sıralama turlarında mücadele ettikten sonra TSİ 23.59'da "pole shootout" seansına çıkacak.
Ayhancan Güven, Riccardo Pera ve Kyle Washington'ın birlikte mücadele edeceği 8 saatlik ana yarışın startı ise 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da verilecek.