Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan ve soruşturmanın en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen Serdar Sertçelik, Türkiye'ye iade edildi.

Kırmızı Bülten’le aranan ve Macaristan’dan Türkiye’ye gönderilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara merkezli gerçekleştirilen soruşturma kapsamında kamuoyunda uzun süredir tartışma yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasında yargı süreci büyük ölçüde tamamlanmıştı.

Kaplan, “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya, yalnızca örgüt üyelerini değil, soruşturma sürecine temas ettiği öne sürülen bazı kamu görevlilerini de kapsamasıyla dikkat çekmişti.

Soruşturma kapsamında Kaplan’a yakın isimler, avukatlar ve emniyet personeli hakkında ayrı dosyalar açılmıştı.

Ankara Jandarma KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen ve aralarında polislerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte bazı şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilirken, haklarında adli kontrol uygulanan isimler de olmuştu.

Soruşturma dosyalarında, “görevi kötüye kullanma”, “tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “örgüte yardım” suçlamaları öne çıkmıştı.

Dosyanın en kritik başlıklarından biri ise Serdar Sertçelik olmuştu. Kaplan soruşturmasında hem sanık hem de gizli tanık olarak bulunan Sertçelik hakkında ev hapsi kararı verildiği, ancak bu karar esnasında yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Sertçelik’in kaçışında sahte pasaport kullandığı ve bazı kamu görevlilerinin ihmali ya da yardımı olup olmadığı iddiaları soruşturma dosyalarına girmişti.