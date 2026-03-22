Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik cezaevinde.

Mesleğini “serbest meslek” olarak ifade eden ve aylık gelirinin 200 bin TL olduğunu söyleyen Sertçelik mahkemede, “Hakkımda düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama hususunda takdir mahkemenindir. Ayrıca şu hususu belirtmek istiyorum ben Macaristan'dan kendi isteğim ile geldim” dedi.

Mahkeme oy birliğiyle Serdar Sertçelik’i "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütü yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutukladı.

GÖRÜŞMEDE TUTANAK TUTULDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Serdar Sertçelik’le Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcının odasında 2 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşme tutanak altına alındı. Savcı, Sertçelik’in jandarma görevlilerinin dışarı beklemesi talebini kabul etti.

‘CEZAEVİNDE KALMAK İSTİYORUM’

Tutanağa göre, Sertçelik, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi. İtirafçı olması nedeniyle cezaevinden tahliyesini istemedi. Sertçelik'in “Tüm bildiklerimi anlatacağım. Dışarıda can güvenliğimi sağlayamam” ifadeleri dikkat çekti.

Tutanağa göre, Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu Serdar Sertçelik gerçekleri söyleyeceğini ancak gerçekleri söyleme yönündeki ifadesi için kendisine süre verilmesini istedi.