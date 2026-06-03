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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, “M7” kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik ve taraf avukatları katıldı. Kaplan ve Sertçelik’in izleyici bölümüne selam verdiği görüldü.

Mahkeme Başkanı, önceki celselerde buluntu telefona ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini belirtti. Raporda, incelenen dijital materyallerde herhangi bir “manipülasyon izine rastlanmadığı” ifade edildi.

“POLİS VE YARGIYI HEDEF ALDILAR” İDDİASI

Savunmasına devam eden Ayhan Bora Kaplan, operasyonu yürüten polisleri, soruşturma savcısını ve eski mahkeme başkanını hedef aldı. Kaplan, çok sayıda yargı mensubunun gizlice takip edildiğini, ses kayıtlarının alındığını ve haklarında asılsız iddialarla içerik üretildiğini öne sürdü.

Kaplan, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve mevcut Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman hakkında da bilgi toplandığını iddia ederek bunun dijital materyallerde yer aldığını savundu.

“Sayın Başkan, bunun gibi yüzlerce yazışma dosyada mevcut. Asıl amaç polisleri ve yargıyı zan altında bırakmak” dedi.

“WHATSAPP YAZIŞMALARI KUMPAS” İDDİASI

Kaplan, bazı WhatsApp yazışmalarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Bütün bunlar bize yıkmak için oluşturulmuş mesajlar” ifadelerini kullandı. Polislerin ve bazı yargı mensuplarının hedef alındığını öne sürdü.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı bürokratların da sürece dahil edilmeye çalışıldığını iddia eden Kaplan, gizli tanık Serdar Sertçelik üzerinden kurgu yapıldığını ileri sürdü.

“Ü5 KOD ADLI GİZLİ TANIK DİNLENSİN” TALEBİ

Sanık Kaplan, “Ü5” kod adlı gizli tanığın dinlenmesini talep ederek, bu kişinin çok sayıda ifade verdiğini ancak mahkemeye çağrılmadığını söyledi.

Kaplan ayrıca gözaltı sürecinde baskı altında bırakılarak ifade imzalatıldığını iddia etti.

“ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ”

Kaplan, davanın hukuksuz yürütüldüğünü savunarak, “Kimseden torpil istemiyoruz, sadece adil yargılama istiyoruz” dedi. Polislerin delil uydurduğunu öne süren Kaplan, kendisi hakkında “örgüt kurgusu yapıldığını” iddia etti.

Duruşmanın yarın devam edeceği bildirildi.