Savcı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda soruşturmanın gizli tanığı olan Serdar Sertçelik ile Kaplan'ın firari avukatı Cengiz Haliç arasındaki yazışmalar yer aldı. Yazışmada Kaplan'ın ifadesinin basına sızdırılmasında Haliç'in rol aldığı görüldü.

POLİS MÜDÜRLERİ 'SIZDIRMA' SUÇUNDAN YARGILANIYORDU

Polis Müdürleri bu davada, Kaplan’ın emniyet ifadesinin dışarı sızması nedeniyle yargılanıyordu. Ancak Savcı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, Kaplan’ın ifadesinin doğrudan firari avukatı Cengiz Haliç tarafından yayıldığı görülüyor.