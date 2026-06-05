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İstinaf mahkemesinin bozma kararından sonra yeniden görülen ve 76 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında yargılamaya Ankara'da devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki duruşma salonunda görülen oturumda tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı, önceki celsede savunması yarım kalan tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'a söz verdi.

Kaplan, savunmasında, tutuklu sanıklardan Serdar Sertçelik adına olduğu öne sürülen ve dosyada yer alan telefonun delil olarak kurgulandığını iddia etti. Söz konusu mesaj içeriklerinin dava sürecindeki gelişmelere göre oluşturulduğunu savundu.

Kaplan ayrıca, gözaltı sürecinde bazı polis yetkilileri ile firari sanık Cengiz Haliç arasında görüşmeler yapıldığını öne sürerek, bu görüşmelerin HTS/baz kayıtlarıyla incelenmesini talep etti.

Savunmasında, gözaltında olduğu dönemde kendisine "yardım" karşılığında bazı telkinlerde bulunulduğunu iddia eden Kaplan, Cengiz Haliç'in korku nedeniyle yanlış bilgi verdiğini ileri sürdü.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Kaplan, "Savcılık aşamasında tanık, müşteki, sanık herkesin ifadeleriyle oynandı. Hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın, adalet istiyoruz. Ben size WhatsApp'taki delilleri sundum, diğer dosyadan tutukluyum istesem de çıkamam. En azından adalete olan inancımın sağlanması için bu dosyadan tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kaplan savunmasının sonunda tahliyesini talep etti.