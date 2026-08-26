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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin yaz akşamlarına renk katan “Mahalle Şenlikleri” programı, dün akşam Akyazı Mahallesi’nde düzenlendi. Şenlikte yöre halkıyla bir araya gelen Başkan Kaya, “Bu stresli ve sıkıntılı günlerde hep birlikte eğlenmek ve güzel bir akşam geçirmek için bir araya geldik. Misafirperverliğiniz ve katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin yaz aylarında çocukları ve aileleri kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak, komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla başlattığı ‘Mahalle Şenlikleri’, Aygören Vadisi’ndeki 13 mahallenin katılımıyla Akyazı İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlendi.

Büyük ilgi gören şenliğe Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Murat Özçilingir, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, Akyazı Mahalle Muhtarı Erkan Akpınar, Gürbulak Mahalle Muhtarı Recep Bilgin, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Paşa Yılmaz, Yeşilhisar Mahalle Muhtarı Kemal Yılmaz, Ayvalı Mahalle Muhtarı Eyüp Usta, Ağıllı Mahalle Muhtarı Rahman Karabina, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Hakan Usta, Karakaya Mahalle Muhtarı Mustafa Aydoğdu, Akkaya Mahalle Muhtarı Temel Ölmez, Karlık Mahalle Muhtarı Ertan Özdemir, Doğançay Mahalle Muhtarı Nurettin Şahin, Fatih Sultan Mahalle Muhtarı Osman Karabina, Uğurlu Mahalle Muhtarı Bilal Kapucu, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle sakinleri ile çocuklar katıldı.

BAŞKAN KAYA: “STRESLİ GÜNLERİ HEP BİRLİKTE EĞLENEREK GEÇİRELİM”

Mahalle şenlikleriyle komşuluk bağlarını pekiştirdiklerini, halkın eğlenceli etkinliklerle bir araya gelmesini sağladıklarını belirten Başkan Kaya, “Ağustos ayı bölgemizde fındık ayı olarak geçiyor. İstedik ki fındık ayında şehrimize gelen hemşerilerimizle güzel bir yaz gecesi geçirelim, özellikle kırsal mahallelerimizde bu şenliklerde buluşalım. Bu stresli, sıkıntılı günlerde bir nebze olsun hep birlikte bir eğlenip güzel bir akşam geçirelim istiyoruz. Bu akşam Akyazı mahallemizde hep birlikte eğleneceğiz ama özellikle çocuklarımız çok eğlenecek, çok farklı deneyimler yaşayacaklar. Bizler de onların mutluluğuna ortak olacağız. Bizleri ilgiyle, sevgiyle karşıladınız. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz” dedi.

AYGÖREN VADİSİ HALKI, BİRLİKTE EĞLENDİ

Festival havasında geçen şenlik, her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşattı. Şenlik alanına kurulan oyun parkurlarında çocuklar, boyama etkinlikleri, PlayStation, VR oyunlar, refleks, penaltı, basket, jenga, langırt ve isabet oyunu oynadı, geleneksel çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışıyla doyasıya eğlendi. Bağlama ile türkülerin söylendiği gecenin sonunda kemençe eşliğinde horon oynayan katılımcılar hep birlikte stres attı.

Şenliğe katılanlara çay, lokma ve patlamış mısır ikramı yapılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan festival alanına kurulan berber çadırında, isteyen yetişkin ve çocukların tıraşı yapıldı. Etkinlik boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Kaya, çocukların oyunlarına katılarak eğlencelerini ve heyecanlarını paylaştı.

ÇOCUKLAR VE MAHALLE HALKI, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Şenliğin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, etkinliklerin son derece keyifli olduğunu belirterek Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

Fındık ayının yorgunluğunu şenlik alanında birlikte attıklarını dile getiren mahalle sakinleri de Başkan Kaya’ya teşekkür ederek bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesini istedi.