Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu yüksek performanslı F-16C Blok-40 savaş uçağının kabiliyetlerini ve Türk pilotunun üstün manevra yeteneğini gökyüzünde sergileyen SoloTürk, bu kez yeryüzünde, bir inşaat aracının tasarımına ilham kaynağı oldu. SoloTürk’ün gökyüzündeki asil duruşunu ve estetiğini yollara taşımak isteyen Aydınlı iş insanı Yusuf Mendeş'in bu adımı, kentte büyük ilgi ve şaşkınlıkla karşılandı.

"YERYÜZÜNDEN BİR TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM"

Göz alıcı altın sarısı, siyah ve gümüş renkli detaylarla bezenmiş, üzerinde SoloTürk logolarını barındıran beton mikserini bu şekilde tasarlatmasındaki milli duyguları ve hayranlığı dile getiren Mendeş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Mendeş, şu ifadeleri kullandı:

"Gökyüzünde Türk milletinin gururunu temsil eden SoloTürk; cesaretin, disiplinin, kararlılığın ve mükemmeliyet anlayışının en somut simgesidir. Her uçuşunda bizlere büyük hedeflere ulaşmanın, adanmış bir ekip ruhunun ve kusursuz koordinasyonun ne kadar hayati olduğunu gururla göstermektedir.

Dosta güven, düşmana korku veren Gök Vatan’ın uçan kartallarına, biz de kendi faaliyet alanımızda, yeryüzünden bu şekilde sıra dışı bir teşekkür sunmak istedik."

Mendeş Grup bünyesinde Ege Bölgesi'ndeki şantiyelerde ve yollarda hizmet verecek olan bu özel tasarım beton mikseri, sadece bir iş makinesi olmanın ötesinde, SoloTürk’ün vizyonunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne duyulan sevgiyi caddelere taşıyan hareketli bir anıt niteliği kazandı. Aracı trafikte ve şantiyelerde gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek tasarımı tam notla ödüllendirdi.