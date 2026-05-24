Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde motosikletin tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, Aydın iş dünyasında tanınan isimlerden Mustafa Akay hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.



Kaza, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Akay idaresindeki 09 ANH 510 plakalı motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 42 E 5456 plakalı tırın altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Akay olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan eşi İ.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.