Aydın’ı Hentbol Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Köşk Belediyesi Doğan Spor Kulübü, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 34 takımın katıldığı şampiyonada güçlü rakiplerle karşılaşan Aydın temsilcisi, ortaya koyduğu başarılı performans ve mücadeleci oyunuyla dikkat çekti. Turnuva boyunca istikrarlı bir grafik sergileyen Köşk Belediyesi Doğan Spor Kulübü, elde ettiği dereceyle hem ilçeye hem de Aydın sporuna gurur yaşattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazanılan üçüncülüğün kent spor altyapısı adına önemli bir başarı olduğu ifade edildi. Açıklamada sporcular, teknik heyet ve kulüp yönetimi tebrik edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Köşk Belediyesi Doğan Spor Kulübü’nün elde ettiği derece, Aydın’da altyapı sporlarına yapılan yatırımların olumlu sonuç verdiği şeklinde değerlendirildi.