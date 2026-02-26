Aydın’da kent merkezinde parçalı bulutlu hava hakimken, yükseklerde ise sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte Köşk’ün Akçaköy, Sarıçam mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



Aydın’da önümüzdeki günlerde güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklıklarında ise düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.