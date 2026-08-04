Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karacasu-Geyre kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İlker Bozdereli (28) yönetimindeki kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, sürücü İlker Bozdereli'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araçta bulunan yaralılar Ali Oyuklu (39) ile kardeşi Mehmet Oyuklu (37) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karacasu ve Nazilli'deki hastanelere sevk edildi. Karacasu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Oyuklu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.